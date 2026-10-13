ТЭС‑3: гусеницы довезли, дальше начиналась электростанция

В 1961 году гусеничная атомная электростанция ТЭС‑3 выдала первый ток в систему «Мосэнерго», но довезти реактор на танковом шасси оказалось лишь половиной дела — без траншеи, бетона, трубопроводов и охлаждающего хозяйства станция не работала.