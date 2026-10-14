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Депутат раскрыла размер выплаты по уходу за инвалидами

Депутат раскрыла размер выплаты по уходу за инвалидами

Выплата за уход за инвалидами I группы и пожилыми старше 80 лет включена в пенсию и составляет 1,2 тыс.

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