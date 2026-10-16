Петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников потребовало вынести на обсуждение совета по сохранению наследия проект реконструкции особняка Миллера на улице Якубовича, опасаясь, что запланированные собственником терраса и панорамное остекление исказят вид на Исаакиевский собор.
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