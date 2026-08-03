Скалы-великаны: 8 чудес природы, ради которых стоит лететь в США

Соединенные Штаты славятся не только мегаполисами, но и потрясающими природными объектами. Некоторые из них настолько необычны, что напоминают творения рук человеческих, хотя на самом деле над ними веками трудились ветер, вода и время.
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