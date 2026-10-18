Когда тесть — человек, чьи фильмы и роли знает вся страна, семейный обед редко бывает просто обедом. Семь актёров из этой подборки породнились с очень известными семьями, и каждому пришлось искать свой способ не потеряться рядом с чужими ролями, чужим вниманием и чужим профессиональным авторитетом.