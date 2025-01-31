Арбитражный суд Москвы запретил Google вести разбирательства в США

Арбитражный суд Москвы запретил ирландской Google Ireland Limited вести разбирательства в американском суде в отношении российского подразделения Google и его управляющего, говорится в материале РИА Новости .
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