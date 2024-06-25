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Царьград

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Украинский дрон влетел в жилой дом в Белгородской области: Два человека ранены

Украинский дрон влетел в жилой дом в Белгородской области: Два человека ранены

О происшествии сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке жилого дома украинским БПЛА.

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