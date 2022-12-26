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Сменить Турцию на Египет не помогло: туристка назвала самую пьющую нацию, вызывающую стыд и отвращение Не только российские туристы выражают на все соцсети стыд по поводу своих пьяных соотечественников, отдыхающих в отелях на «всё включено».