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Царьград

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Путин и Трамп исключают Зеленского из переговоров по Украине

Путин и Трамп исключают Зеленского из переговоров по Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп игнорируют роль Зеленского в мирных переговорах по Украине. США призывают к выборам на Украине к 2025 году, готовясь сменить президента для подписания мирного соглашения.

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