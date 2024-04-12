Автоэксперт назвал самые надежные модели Renault

Модели Renault Logan и Duster стабильно входят в различные рейтинги надежности, однако на вторичном рынке можно найти другие автомобили марки, беспроблемность которых подтверждена годами эксплуатации — это Kaptur и Fluence.
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