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Гончаренко стал лучшим тренером чемпионата России по футболу в октябре

Гончаренко стал лучшим тренером чемпионата России по футболу в октябре

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко признан лучшим наставником октября в РПЛ. Белорусский специалист Виктор Гончаренко, под руководством которого «Урал» одержал четыре победы в пяти матчах октября, стал лучшим тренером РПЛ прошедшего месяца.

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