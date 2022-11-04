Гончаренко стал лучшим тренером чемпионата России по футболу в октябре

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко признан лучшим наставником октября в РПЛ. Белорусский специалист Виктор Гончаренко, под руководством которого «Урал» одержал четыре победы в пяти матчах октября, стал лучшим тренером РПЛ прошедшего месяца.