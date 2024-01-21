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Телеканал «Моя Планета»

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Таинственный античный грот усадьбы «Петровско-Разумовское»

Таинственный античный грот усадьбы «Петровско-Разумовское»

Легендарная Тимирязевская академия, расположенная на Севере Москвы - уникальный архитектурный ансамбль, включающий в себя бесчисленное количество старинных сооружений, а также лесопарки, скверы, опытные поля.

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