Таинственный античный грот усадьбы «Петровско-Разумовское»

Легендарная Тимирязевская академия, расположенная на Севере Москвы - уникальный архитектурный ансамбль, включающий в себя бесчисленное количество старинных сооружений, а также лесопарки, скверы, опытные поля.
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