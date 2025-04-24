Водитель спорткара дрифтовал на АЗС в Алматы

Во время оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» в Алматы оперативники выявили грубое нарушение ПДД - на территории автозаправочной станции 23-летний водитель устроил дрифт на спортивном автомобиле, передает inAlmaty.
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