В ГМИИ им. Пушкина открылась обновленная экспозиция залов французского и итальянского искусства

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина обновил постоянную экспозицию залов французского искусства XVII — первой трети XIX века, а также итальянского искусства XVII-XVIII веков, передает пресс-служба музея.
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