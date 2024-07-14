12 июля ушёл из жизни Волковир Сергей Александрович. Многие пассажиры его знали. Сергей работал на городском автобусном маршруте #75.
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12 июля ушёл из жизни Волковир Сергей Александрович. Многие пассажиры его знали. Сергей работал на городском автобусном маршруте #75.