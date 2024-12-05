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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Перекопали и перегородили». Что делать севастопольцам, когда соседи нарушают границы земельных участков?

«Перекопали и перегородили». Что делать севастопольцам, когда соседи нарушают границы земельных участков?

Нередки случаи, когда соседи нарушают границы соседних земельных участков, либо возводят дома, иные сооружения в непосредственной близости от границ соседнего земельного участка, а также препятствует проходу, проезду к участку.

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