«Перекопали и перегородили». Что делать севастопольцам, когда соседи нарушают границы земельных участков?

Нередки случаи, когда соседи нарушают границы соседних земельных участков, либо возводят дома, иные сооружения в непосредственной близости от границ соседнего земельного участка, а также препятствует проходу, проезду к участку.
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