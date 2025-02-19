Спрос на спектакли в московские театры упал на 25%

В феврале 2025 года спрос на мартовские представления в московские театры снизился на 25% по количеству и на 20% в денежном выражении по сравнению с тем же периодом 2024 года, рассказала «Известиям» генеральный директор ГК Kassir.
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