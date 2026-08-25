Глава ЦПД СНБО Украины Коваленко: мобилизации женщин в стране не будет

Мобилизация женщин на Украине сейчас не происходит и проводить ее не планируется. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко.