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Вечерний Новосибирск

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Канал незаконной миграции прикрыли сотрудники ФСБ в Новосибирске

Канал незаконной миграции прикрыли сотрудники ФСБ в Новосибирске

Управление ФСБ в Новосибирской области сообщает о задержании участников этнической ОПГ. Иностранцы открыли канал незаконной миграции граждан из стран ближнего зарубежья для совершения преступлений в Новосибирске.

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Комментарии
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АЕ
Анна Егорова
Вот и делайте выводы насчет гранжданства РФ у всех мигрантов!! Все эти гражданства аннулировать!
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