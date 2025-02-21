Канал незаконной миграции прикрыли сотрудники ФСБ в Новосибирске

Управление ФСБ в Новосибирской области сообщает о задержании участников этнической ОПГ. Иностранцы открыли канал незаконной миграции граждан из стран ближнего зарубежья для совершения преступлений в Новосибирске.
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