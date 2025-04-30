Трамп: Китай заслужил пошлины в размере 145%, потому что зарабатывал на США по $1 трлн в год

Президент США Дональд Трамп заявил во время своего выступления на митинге в городе Уоррен (штат Мичиган), который посвящен первым 100 дням его второго президентского срока, что Вашингтон хочет заключить с Пекином торговую сделку.
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