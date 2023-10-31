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Жительница Петербурга умерла после пластических операций на миллион рублей

Жительница Петербурга умерла после пластических операций на миллион рублей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился предоставить ему доклад о расследовании гибели жительницы Петербурга после нескольких пластических операций, общая сумма которых, по данным СМИ, составила около миллиона рублей.

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