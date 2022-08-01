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Чью сторону выбрал Путин

Чью сторону выбрал Путин

На моей Севастопольской лекции был характерный эпизод.  Встал один из местных слушателей и задал мне вопрос: не кажется ли Вам, что российские элиты попросту обиделись, что их не берут в глобальный мир на тех условиях, которые бы их устраивали, и потому замутили всю эту канитель, пытаясь таким образом добыть себе силой другую роль и статус? Я оглядел зал — там сидели в том числе и лично мне знакомые люди из числа тех, кто в феврале 14-го выходил на самые первые митинги Русской весны.

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