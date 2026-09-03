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Царьград

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Простить? Шахназаров сорвался, услышав предложение. И повод у него был

Простить? Шахназаров сорвался, услышав предложение. И повод у него был

Шахназаров совершенно не без повода сорвался, услышав предложение простить беглых звёзд.Михаил Шахназаров сорвался, услышав, что в России предлагают простить Потапа и Настю Каменских.

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