«Ну, прямь мистика: с «акулы пера» превратилась в звездную Софи Лорен». Брак с женатым, утрата любимого и союз с миллиардером. Регина Мянник

Интерес зрителей к непредсказуемо-интригующей Регине Мянник достаточно велик. Кого-то поражает её экспрессивная манера игры, фундаментальная внутренняя самодостаточность, харизма, индивидуальность, ошеломляющая красота и… уникальный, самобытный талант.
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