Как метод 3-2-1 улучшит ваши тренировки и ваш прогресс

Идеальная программа, которая позволит вам стать сильнее, здоровее и увереннее. фото: Getty ImagesЧто такое метод 3-2-1?Метод 3-2-1 — это простая, но эффективная структура тренировок:3 силовые тренировки,2 занятия на растяжку (пилатес),1 кардио.