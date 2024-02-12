«Выкашлял литры крови»: мужчина умер на борту авиарейса из Таиланда

Мужчина скончался на рейсе авиакомпании Lufthansa после того, как выкашлял «литры крови». Самолет был вынужден развернуться после того, как пассажир, предположительно гражданин Германии в возрасте 63 лет, был объявлен мертвым на борту.
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