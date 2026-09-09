Русские - не доверчивые дурачки!

Сейчас у нас повсюду много С. Лаврова - он и выступает, и интервью даёт самым разным изданиям и проектам, в том числе и таким, о которых я ранее никогда не слышала.
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- Генетическое хам...
- Генетическое хам...
- Генетическое хам...
Выигрывает тот, кто в результате "игры" получает выгоду, пользу и т.д.