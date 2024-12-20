Российские силы ПВО отбили атаку беспилотников ВСУ на Краснодарский край и другие регионы РФ Дроны самолетного типа украинских военных атаковали минувшей ночью объекты на территории России.
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Российские силы ПВО отбили атаку беспилотников ВСУ на Краснодарский край и другие регионы РФ Дроны самолетного типа украинских военных атаковали минувшей ночью объекты на территории России.
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