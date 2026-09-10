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Царьград

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Движение по улице Орджоникидзе в Краснодаре ограничат 12–13 сентября

Движение по улице Орджоникидзе в Краснодаре ограничат 12–13 сентября

Движение по улице Орджоникидзе в Краснодаре будет ограничено в предстоящие выходные. Речь идет об участке между Красноармейской и Красной, где 12 и 13 сентября пройдут подготовка и само краевое мероприятие.

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