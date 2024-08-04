Буркина-Фасо призвала мировое сообщество дать оценку поддержке терроризма Киевом

Буркина-Фасо призвала мировое сообщество дать оценку поддержке терроризма Украиной. Таким образом, как информирует ТАСС, внешнеполитическое ведомство Буркина-Фасо отреагировало на публикацию посольством Киева в Сенегале видео в поддержку действий боевиков в Мали.
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