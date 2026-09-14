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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валерий Газзаев: «Захарян напоминает Зидана, такая же скорость, техника, рост. Хочется, чтобы Арсен провел качественную карьеру в Европе, у него есть пример Мхитаряна»

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев сравнил полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна с бывшим хавбеком «Реала» Зинедином Зиданом.

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