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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тамбиев о 3:1 с «Сочи»: «Кое-что добавили в тренировочном процессе. Подготовка к матчу стала ключом к победе»

«Хорошо подготовились к матчу. Ребята сделали много хороших, правильных вещей. Хорошая победа, нам сейчас нужны победы, чтобы была хорошая атмосфера.

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