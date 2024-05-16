«Это не наша война, но США и ЕС нас туда заталкивают» – представитель правящей партии Венгрии 

Давление на Венгрию со стороны адептов войны огромно, как из Европы, так и из США. Об этом заявил директор по связям с общественностью правящей партии «Фидес» Тамаш Менцер в ходе встречи с журналистами, сообщает hirado.
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