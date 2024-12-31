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SPORT24.ru

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Массовый исход футболистов (аж 135!) из РПЛ случился в последний день 2024 года. Вероятно, это технический нюанс

Массовый исход футболистов (аж 135!) из РПЛ случился в последний день 2024 года. Вероятно, это технический нюанс

Сегодня, 31 декабря 2024 года, на официальном сайте РПЛ в разделе «Отзаявки» появилось аж 135 футболистов, отзаявленных из клубов российской Премьер-лиги.

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