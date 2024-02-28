Axios: США требуют от Израиля гарантий соблюдения международного права в Газе

США призывают Израиль к середине марта подписать письменные гарантии соблюдения международного права при использовании американского оружия во время боевых действий в секторе Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.
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