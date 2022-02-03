Тренер Египта Кейруш удален за желтые карточки в конце игры с Камеруном. Его ассистента предупредили через 5 минут после этого

Сборные Египта и Камеруна проводят матч в полуфинале Кубка Африки (0:0, дополнительное время). На 90-й минуте главный тренер египтян Карлуш Кейруш остро отреагировал на небольшую стычку между его полузащитником Рамаданом Собхи и одним из игроков команды соперника.