Евросоюз против условий Путина по Украине – дипломаты озвучили позицию для Bloomberg Евгения КомароваКак сообщает агентство Bloomberg, ЕС настаивает, что не согласится на условия Владимира Путина по Украине.
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