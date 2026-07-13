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Глава МИД Франции назвал «жалкими» слова экс-премьера Испании: «У Франции нет цвета кожи. Утверждения об обратном – глупость, расизм. Лучший ответ – победа в полуфинале»

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро отреагировал на заявление бывшего премьер-министра Испании.

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