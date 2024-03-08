Голы Овечкина и Мирошниченко помогли «Вашингтону» разгромить «Питтсбург»

«Питтсбург» на домашней арене пропустил шесть шайб от «Вашингтона». В ночь на 8 марта в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз».