Голы Овечкина и Мирошниченко помогли «Вашингтону» разгромить «Питтсбург»

«Питтсбург» на домашней арене пропустил шесть шайб от «Вашингтона». В ночь на 8 марта в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз».
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