"Это боль, которую нельзя передать словами". Татьяна Ким прокомментировала атаку БПЛА на склады Wildberries

50-летняя глава Wildberries Татьяна Ким прокомментировала атаку БПЛА на склады её компании в Котовске и Электростали, в результате которой погибло семь сотрудников маркетплейса и пострадало более 40 человек.
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