Люди, заставшие 90-е, наверняка помнят, что основным центром торговли в те времена были рынки. При этом, росли они прямо как грибы после дождя - у каждой станции метро, в каждом спальном районе.
Британия бодрыми шагами возвращается в наши 90-е. Из-за краж на полки в магазинах теперь там ставят муляжи продуктов
Комментарии
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Леонид Попивняк
)))))))).....хохлопитечка белоцерковская об этом писала в марте этого года))))))))
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14 час.
Strannik Mr
В чистом виде ВОРОВСТВО!
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9 час.
ВА
Владимир Акулов
Не всё написали про Британию ! Один богач , наверное из королевской семьи , положил на асфальт подсохшие сосиски для соседских котов... Так проходящие мимо джентльмены в высоких черных котелках встали на четвереньки и съели эти сосиски с земли ! И туалетной бумагой британцы в семьях пользуются экономно : все подтираются одной и той же бумажкой ... Собирают эти бумажки в корзину ... А потом сдают бумажки на вторсырье , чтобы купить себе хлеба... Дело в том , что в Британии уже мигрантов и бездельников больше , чем хлеба.
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8 час.
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