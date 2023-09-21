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  • Leonid Butorin
    Великий Русский ЯзыкКрым может атаков...
  • Evgenija Palette
    Да. Здесь лучше было бы (при такой конструкции) употребить  ПАССИВ...Крым может атаков...
  • Евгений Петров
    Кишка тонка,  тут же и потонет.Крым может атаков...

Британия бодрыми шагами возвращается в наши 90-е. Из-за краж на полки в магазинах теперь там ставят муляжи продуктов

Британия бодрыми шагами возвращается в наши 90-е. Из-за краж на полки в магазинах теперь там ставят муляжи продуктов

Люди, заставшие 90-е, наверняка помнят, что основным центром торговли в те времена были рынки. При этом, росли они прямо как грибы после дождя - у каждой станции метро, в каждом спальном районе.

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Комментарии
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Леонид Попивняк
)))))))).....хохлопитечка белоцерковская об этом писала в марте этого года))))))))
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14 час.
Strannik Mr
В чистом виде ВОРОВСТВО!
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9 час.
ВА
Владимир Акулов
Не  всё  написали  про  Британию  !  Один  богач  ,  наверное  из  королевской  семьи ,  положил  на  асфальт  подсохшие  сосиски  для соседских  котов...  Так  проходящие  мимо  джентльмены   в  высоких  черных  котелках   встали  на  четвереньки  и  съели  эти  сосиски  с  земли  !  И  туалетной  бумагой  британцы   в  семьях  пользуются  экономно  : все  подтираются  одной  и  той  же  бумажкой  ...  Собирают  эти  бумажки  в  корзину  ...  А  потом  сдают  бумажки  на  вторсырье  ,  чтобы  купить  себе  хлеба...  Дело  в  том  ,  что  в  Британии  уже  мигрантов и  бездельников  больше  ,  чем  хлеба.
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8 час.

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