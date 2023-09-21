Британия бодрыми шагами возвращается в наши 90-е. Из-за краж на полки в магазинах теперь там ставят муляжи продуктов

ВА

Владимир Акулов

Не всё написали про Британию ! Один богач , наверное из королевской семьи , положил на асфальт подсохшие сосиски для соседских котов... Так проходящие мимо джентльмены в высоких черных котелках встали на четвереньки и съели эти сосиски с земли ! И туалетной бумагой британцы в семьях пользуются экономно : все подтираются одной и той же бумажкой ... Собирают эти бумажки в корзину ... А потом сдают бумажки на вторсырье , чтобы купить себе хлеба... Дело в том , что в Британии уже мигрантов и бездельников больше , чем хлеба.