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В США консенсус по разделу Украины – киевский миллионер

В США консенсус по разделу Украины – киевский миллионер

В США готов план по завершению войны на Украине. Об этом в эфире видеоблога PolitБюро заявил эмигрировавший из Киева в США миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Война закончится после подписания Украиной акта о полной и безоговорочной капитуляции Украины! Перемирие после Минских соглашений уже было. 8-мь лет укронацисты обстреливали республики Донбасса. Только детей убили 130 человек.
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21 час.
СТ
Сергей Туренко
Денацификация и полное разооружение выходом на линию польской границы и далее полная капитуляция Украины, а если гейропа будет и дальше провоцировать пидется и далее разооружать НАТО.
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18 час.
СЗ
Светлана Зуева
Мечтатели.....будет так,как хочет Россия!
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4 час.

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