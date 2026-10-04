Про мосты. И про дружбу народов, которая то ли была, то ли нет.

Пока я тут грузилась другой историей, Дмитрий Мельников, поэт, который пишет и прозу, меня опередил - в своем аккаунте напомнил историю объектов, которые сейчас широко обсуждаются в сети, поскольку Россия-таки решилась нанести по ним удары.