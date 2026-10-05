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Царьград

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Следственный комитет РФ объявил аукцион на ИИ-систему за 6 млн рублей

Следственный комитет РФ объявил аукцион на ИИ-систему за 6 млн рублей

Следственный комитет РФ планирует потратить более 6 млн рублей на комплекс для текстовой аналитики с ИИ-ускорителями.

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