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Татар-информ

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«Чайная пытка и яблоко дьявола»: в Казани расскажут об истории татарской кухни

«Чайная пытка и яблоко дьявола»: в Казани расскажут об истории татарской кухни

Лекторий «Миллиард.Татар» приглашает жителей и гостей Казани на первую лекцию, посвященную татарской национальной кухне.

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