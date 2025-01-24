Шойгу: российский ядерный зонтик обеспечивает защиту Белоруссии

ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что российский ядерный зонтик обеспечивает защиту Белоруссии в тех же рамочных сценариях, в которых Россия допускает ядерное реагирование для собственной обороны.
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