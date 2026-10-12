Странно и дорого: такого Porsche вы еще не видели

На торги американского аукциона Bring a Trailer попал Porsche 356 1953 года, растянутый почти вдвое. Перед вами очень странный свадебный лимузин, который создали для коллекционера Джона Диксона, желавшего удивить гостей на свадьбе дочери.
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