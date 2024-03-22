Уровень воды существенно не поднялся. За показателями строго следят видеокамеры, установленные на автомобильном мосту через Бузулук.
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Уровень воды существенно не поднялся. За показателями строго следят видеокамеры, установленные на автомобильном мосту через Бузулук.