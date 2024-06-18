Пять человек утонули за один день на водоемах Челябинской области

Сотрудники ГУ МЧС по Челябинской области 18 июня поделились тревожной статистикой. Купальный сезон в регионе официально стартовал 1 июня, и за две с лишним недели на Южном Урале уже погибли 15 человек, решивших окунуться.
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