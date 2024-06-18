Провинция.ру
Свежие новостиMain
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Провинция.ру

224 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Безгрешнов
    Нет, нет, нет, я ему не верю! Он любит не меня, а мои миллионы!Лидер группы "Ног...
  • Николай Кучков
    Не будьте так строги, ну не "в" ,а к родным пенатам...нам понятно , что хотел сказать автор по поводу этого гнуса, ко...Лидер группы "Ног...
  • Vladimir Soukhatchev
    Ув. автор, Николай Гулякин, ваша "потрясающая" новость, конечно же, вызвала мой живейший интерес, но с первых строк з...Лидер группы "Ног...

Пять человек утонули за один день на водоемах Челябинской области

Пять человек утонули за один день на водоемах Челябинской области

Сотрудники ГУ МЧС по Челябинской области 18 июня поделились тревожной статистикой. Купальный сезон в регионе официально стартовал 1 июня, и за две с лишним недели на Южном Урале уже погибли 15 человек, решивших окунуться.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх