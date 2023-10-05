﻿Свыше 450 жителей Тулы призовут на срочную военную службу

Более 450 человек из Тулы отправятся на срочную военную службу в рамках осенней призывной кампании. Об этом стало известно 4 октября на заседании призывной комиссии, которое прошло под председательством главы администрации областного центра Ильи Беспалова.
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